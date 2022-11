Ministerul Finantelor lanseaza, in curand, patru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei prin programul Fidelis. Ce dobanzi sunt oferite

Ministerul Finantelor lanseaza de luni, 5 decembrie, patru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei prin programul Fidelis.Mai exact, este vorba despre Ordinul nr. 4156/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate in lei si euro, lansate in perioada 5-19 decembrie 2022, in baza Prospectului de baza pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul ... citeste toata stirea