Ministerul Finantelor vrea sa ia imprumut, in luna iunie, aproape 7 miliarde de lei

In vederea finantarii deficitului bugetului de stat, refinantarii si rambursarii anticipate a datoriei publice in luna iunie 2024 se aproba prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, in valoare nominala totala de 6.200 milioane lei, la care se poate adauga suma de 750 milioane lei din alocarile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, conform celu mai recent ... citește toată știrea