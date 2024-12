Ministerul Mediului propune un Plan national de achizitii ecologice 2025-2030

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat in dezbatere publica un proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Planului national de achizitii ecologice 2025-2030, care vizeaza implementarea unui plan de actiune care stabileste tinte anuale pentru realizarea de achizitii ecologice de catre autoritatile si entitatile contractante, in scopul stabilirii de masuri corelative obligatiilor reglementate prin legislatia in materia achizitiilor publice/sectoriale.Proiectul de act normativ ... citește toată știrea