Ministerul Sanatatii vrea sa conecteze IT si sa monitorizeze activitatea sectiilor ATI din 18 spitale. Scopul: cresterea calitatii ingrijirilor medicale

Ministerul Sanatatii si-a bugetat 107,4 milioane de lei, fara TVA, pentru achizitionarea unui sistem IT care va permite monitorizarea, documentarea si schimbul de date medicale in situatii de urgenta, precum si consultarea si/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanta si suport al proceselor aferente activitatilor de anestezie si terapie intensiva (ATI). Sistemul informatic va functiona ca suport pentru luarea deciziilor in situatiile de urgenta intr-o unitate centrala din cadrul ... citeste toata stirea