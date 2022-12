MINISTRUL APARARII, ANGEL TILVAR:"Teoretic, nu este exclus ca Putin sa foloseasca o arma nucleara tactica"

Ministrul Apararii Angel Tilvar a afirmat, astazi, ca Romania nu se teme ca va fi atacata, in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei, insa sunt avute in vedere toate scenariile, iar folosirea armelor nucleare nu poate fi exclusa "teoretic", dar i-ar placea sa creada ca asa ceva nu se va intampla, transmite News.ro."Romania nu se teme de un atac. In schimb, orice stat serios, aflandu-se in zona geografica in care ne aflam noi si fiind in proximitatea unei zone de conflict, trebuie sa fie ... citeste toata stirea