Ministrul Apararii Nationale, convocat la Parlament in scandalul dronelor rusesti

Angel Tilvar, ministrul Apararii Nationale, a fost convocat la Parlament de deputatii USR pentru a oferi explicatii in legatura cu faptul ca dronele rusesti care au intrat ilegal in spatiul aerian al Romaniei nu au fost doborate de Fortele Aeriene Romane, desi reprezentau un risc real, potential, la viata si bunurile cetatenilor din judetele Tulcea si Constanta. Audierea ministrului in plenul Camerei Deputatilor ar urma sa aiba loc in 8 octombrie 2024, in cadrul programului Ora Guvernului, ... citește toată știrea