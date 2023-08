Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca este nevoie in continuare de sprijin pentru Ucraina, dar si pentru Republica Moldova, care este un partener vulnerabil in regiunea Marii Negre, relateaza Agerpres.Angel Tilvar a participat la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene.Tilvar a vorbit in acest context si de centrul de instruire pentru piloti F-16, in Romania, facilitate care va fi deschisa si pentru statele aliate si partenere, inclusiv ... citeste toata stirea