Ministrul Apararii si seful Statului Major al Apararii, vizita in baza NATO KFOR din Pristina, Kosovo

Ministrul Apararii, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-au intalnit, luni, cu militarii romani dislocati in baza militara NATO din Pristina, Kosovo (participanti in operatia NATO Kosovo Force - KFOR, informeaza news.ro."Inainte de a discuta despre achizitii si inzestrare, pe primul loc in atentia ministerului se gasesc conditiile de viata ale militarilor", a afirmat Tilvar.Conducerea MApN s-a intalnit cu militarii care constituie contingentul ... citeste toata stirea