Ministrul austriac al afacerilor europene, Karoline Edtstadler (Partidul Popular, OVP), a reiterat vineri preocuparile Austriei legate de o extindere a spatiului Schengen, dupa ce guvernul de la Bucuresti a amenintat ca va da in judecata Viena daca aceasta nu va renunta la vetoul sau in privinta aderarii Romaniei la Schengen, relateaza Agerpres."Vetoul austriac in privinta Schengen nu este indreptat impotriva Romaniei, ci impotriva unui sistem care nu mai functioneaza", a declarat vineri ... citeste toata stirea