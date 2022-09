Ministrul Cimpeanu lauda colaborarea dintre educatie si sanatate

Colaborarea dintre educatie si sanatate este foarte importanta pentru viitorul unei natiuni din toate punctele de vedere. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis intr-o interventie video la festivitatea de deschidere a noului an universitar la UMF "Gr.T.Popa" Iasi, ca buna cooperare cu Ministerul Sanatatii in invatamantul medical si noua legislatie propusa in domeniul invatamantului superior incurajeaza excelenta: "Buna cooperare cu Ministerul Sanatatii si oportunitatea noii legislatii ... citeste toata stirea