Ministrul Culturii doreste ca primariile sa poata oferi vouchere culturale populatiei

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, doreste ca primariile sa poata oferi cetatenilor, la inceputul fiecarui an, vouchere culturale cu care sa mearga la evenimentele care in prezent sunt cu acces gratuit si tot administratiile publice locale sa preia institutiile nationale de spectacole, cum sunt teatrele, in asa fel incat ministerul sa se ocupe doar de finantarea proiectelor culturale, relateaza Agerpres.Ministrul Culturii a facut referire astazi, intr-o conferinta de presa, la manifestarile ... citeste toata stirea