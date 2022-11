Ministrul Dezvoltarii anunta: : Am semnat contracte de peste 1 miliard de euro prin PNRR

Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat joi ca a semnat pana in prezent contracte in valoare de peste 1 miliard de euro, finantate prin PNRR."Pana in prezent, am semnat 437 de contracte, in valoare totala de 5.262.797.951,55 lei, pentru componentele C5 - Valul Renovarii, C10 - Fondul Local si C15 - Educatie din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)", a spus ministrul.Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost semnate 178 contracte, in valoare totala de 3.295.772.789,12 lei, ... citeste toata stirea