Editeaza

Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila: Fondurile pentru plata facturilor din programul Anghel Saligny s-au epuizat. Este necesara o suplimentare de 4,5 miliarde de lei pentru continuarea tuturor proiectelor

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 12 August 2025, ora 15:36
10 citiri
Programul national de investitii Anghel Saligny se confrunta cu un blocaj financiar, dupa ce fondurile alocate pentru plata facturilor s-au epuizat inca din 18 iulie, sustine ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.
"Am informat coalitia aEuro" atat pe cea actuala, cat si pe cea precedenta. Este obligatia ministerului ca, atunci cand valoarea facturilor ajunge la nivelul bugetului ramas de executat, sa notifice primariile si consiliile judetene ca nu mai poate efectua plati, deoarece nu mai exista ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Turneul inteligentelor artificiale la sah: OpenAI, producatorul ChatGPT, a invins Grok, programul lui Elon Musk, in finala unui turneu care a desemnat cel mai bun jucator de sah cu inteligenta artificiala
OpenAI, producatorul ChatGPT, a invins Grok, programul lui Elon Musk, in finala unui turneu care a ...
ASF: Situatia Armatura ramane in monitorizare; vom adopta masurile necesare in functie de aspectele constatate
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) monitorizeaza situatia societatii Armatura si, in ...
VIDEO Seful Sloboziei n-are niciun dubiu: "El e omul meciului, nu Rotund"
Articol de Marius Margarit, Andrei Furniga (video), Romeo Ene - Publicat luni, 11 august 2025, 00:28 ...
ActualitateBusinessSportLife Show