Ministrul Economiei, Radu Oprea, anunta un parteneriat cu producator american de drone. Acestea vor fi produse in Romania si vor fi utilizate in agricultura, respectiv aparare

Acordul, semnat in cadrul Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2024, marcheaza o premiera pentru industria romaneasca de aparare, fiind primul parteneriat strategic al unei companii autohtone in domeniul constructiei de UAV-uri militare si civile. Proiectul vine ca raspuns la cererea tot mai mare de astfel de echipamente din diverse industrii, cu accent deosebit pe domeniul apararii.Societatea Carfil SA are o istorie de peste 100 de ani in productia de armament si munitie pentru artilerie si