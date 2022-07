MINISTRUL ECONOMIEI: "Romania va avea un rol cheie in reconstructia Ucrainei"

Romania va avea un rol cheie in reconstructia Ucrainei, avand in vedere pozitia strategica, a afirmat astazi ministrul Economiei, Florin Spataru, relateaza Agerpres."Cred ca reconstructia Ucrainei este responsabilitatea unei societati europene civilizate. Si noi, toate tarile Uniunii Europene, trebuie sa contribuim la asta", a subliniat ministrul, in cadrul unui eveniment organizat de Institutul Aspen Romania, in parteneriat cu biroul din Bucuresti al German Marshall Fund of the US.Pe de alta ... citeste toata stirea