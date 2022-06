MINISTRUL EDUCATIEI:"Temelia formarii unei persoane se pune decisiv in primii ani de scoala"

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis, astazi, un mesaj de Ziua Invatatorului, in care subliniaza ca temelia formarii unei persoane se pune decisiv in primii ani de scoala, informeaza Agerpres."Suntem constienti ca a fi invatator inseamna a te reinventa zilnic pentru a face fata tuturor provocarilor dintr-o societate dinamica si dintr-un sistem care cauta sa evolueze. Va multumesc pentru grija, interesul, devotamentul si dragostea pentru copii! Va doresc sa nu obositi in a investi in ... citeste toata stirea