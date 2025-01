Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta trecerea de la "Green Deal" la Smart Deal: "Romania trebuie sa aiba curajul sa spuna lucrurilor pe nume: europenii merita sa plateasca mai putin pentru energie, iar noi putem oferi solutia"

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune intr-o postare pe Facebook ca Romania trebuie sa devina un lider regional in energie, intrucat tara noastra are capacitatea necesara.Acesta mai arata ca politica verde la nivel european risca sa transforme blocul comunitar in victima birocratizarii si a deciziilor neadaptate realitatilor economice.Vedeti mai jos postarea integrala a ministrului:"DE LA "GREEN DEAL" LA "SMART DEAL"Romania a demonstrat de-a lungul istoriei ca stie sa faca fata ... citește toată știrea