Ministrul Finantelor anunta masuri de temperare a inflatiei: "BNR a facut o apreciere corecta"

BNR a facut o apreciere corecta in privinta inflatiei, a declarat vineri ministrul Adrian Caciu, intr-o conferinta de presa.Banca Nationala a prezentat vineri noul raport asupra inflatiei, in care prognozeaza o crestere a indicatorului la 11,2% in cel de-al doilea trimestru al anului si de 10.2% in trimestrul 3, conform Raportului asupra inflatiei facut public vineri. La finele anului inflatia este estimata la 9,6%.Ministrul spune ca institutia a lucrat in baza datelor de care dispune in ... citeste toata stirea