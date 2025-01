Ministrul finantelor, Tanczos Barna: Bugetul Administratiei Prezidentiale scade cu 10% in 2025, al Senatului cu 5% si al Camerei Deputatilor cu 9%. Statul trebuie sa reduca cheltuielile

Ministrul finantelor, Tanczos Barna, a scris, marti, ca bugetul Administratiei Prezidentiale scade cu 10% in 2025, al Senatului cu 5% si al Camerei Deputatilor cu 9%. Statul trebuie sa reduca cheltuielile.In acest moment, guvernul Marcel Ciolacu si ministrul de finante Tanczos Barna configureaza bugetul Romaniei pe 2025.Postarea integrala a lui Tanczos Barna:Bugetul pe 2025 - un stat mai suplu si investitii masiveAm prezentat proiectul de buget in coalitie si am avut primele discutii cu ... citește toată știrea