Ministrul japonez de Externe Takeshi Iwaya isi exprima "ingrijorarea grava" cu privire la activitatile militare ale Chinei

Ministrul japonez de Externe Takeshi Iwaya a fost primit miercuri la Beijing de catre omologul sau chinez Wang Yi si de catre alti oficiali de rang inalt, dupa ce a evocat marti "provocari si ingrijorari" in relatiile bilaterale, relateaza AFP.Aceasta este prima vizita a lui Takeshi Iwaya in China dupa ce a fost numit la conducerea diplomatiei japoneze in octombrie.El i-a transmis omologului sau "ingrijorarea grava" a Tokyo cu privire la activitatea militara chineza in marile Chinei de Est si ... citește toată știrea