MINISTRUL MEDIULUI:"Acele vremuri cu defrisari masive au apus"

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat ca vremurile cu defrisari masive in care "a disparut padurea de pe versanti", au apus si ca nu mai exista asemenea taieri in Romania. El a precizat ca suprafata plantata in tara noastra este cel putin egala cu cea taiata, informeaza News.ro.Ministrul Mediului a declarat, astazi, la Digi 24, ca asemenea fapte nu se mai produc deoarece a fost inasprita legislatia."Pot sa afirm fara sa exagerez ca acele vremuri cu defrisarile masive unde au disparut ... citeste toata stirea