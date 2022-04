Ministrul Mediului anunta prelungirea campaniei nationale "Curatam Romania"

Ministrul Mediului, Tanzos Barna, anunta, joi seara, ca proiectul "Curatam Romania" va fi prelungit cu o luna, actiunile de ecologizare urmand a avea loc si in luna mai, informeaza news.ro."Prelungim cu o luna campania nationala "Curatam Romania", astfel actiunile de ecologizare si constientizare vor continua si in luna mai. Ma bucur sa vad ca aceasta campanie incepe sa devina o miscare civica in multe parti ale tarii: am vazut o implicare exemplara a multor institutii, organizatii civile, ... citeste toata stirea