Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a explicat ca este nevoie de angajare de personal la Garda Forestiera Nationala, in contextul in care din cele 1.000 de posturi alocate sunt ocupate doar 400. El si-a exprimat speranta ca, in maximum un an, toate posturile sa fie ocupate, informeaza news.ro.Acesta a mai precizatt ca incidenta defrisarilor ilegale de paduri s-a redus semnificativ in ultimii ani, iar "lucrurile sunt intr-o evolutie favorabila"."Fara indoiala ca intervine si ... citeste toata stirea