Ministrul Mediului militeaza pentru un model economic bazat pe natura

Sursa: Bursa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 05:41
Sute de rangeri si specialisti in conservare din 33 de tari s-au reunit la Cheile Gradistei, in judetul Brasov, la cea de-a sasea editie a Congresului European al Rangerilor. Evenimentul, desfasurat sub tema "Rangerii - Vocea naturii: Construim o punte intre comunitatile locale si conservarea naturii", a adus in prim-plan rolul vital al celor care vegheaza asupra patrimoniului natural al continentului. In deschiderea congresului, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis un mesaj ferm de ...citește toată știrea

