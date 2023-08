Lipsa fortei de munca este un obstacol in activitatea multor angajatori, penuria de angajati calificati limitand productia si furnizarea de servicii in mai multe sectoare ale economiei, sustine ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, informeaza Agerpres.Simona Bucura-Oprescu a transmis: "Daca in urma cu cativa ani problemele cele mai importante ale mediului de afaceri erau legate de fiscalitate, de aceasta data deficitul de forta de munca bine calificata este realitatea momentului. Suntem ... citeste toata stirea