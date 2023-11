Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat, luni, deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament, relateaza Agerpres."Proiectul legii pensiilor este in transparenta pana pe data de 9 noiembrie. Ambitia noastra este ca pe 9 noiembrie sa fie adoptat in Guvern, dupa care sa venim in fata dumneavoastra pentru ... citeste toata stirea