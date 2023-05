Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat ca nu este justificata construirea unui nou terminal la Aeroportul Otopeni din Bucuresti, avand in vedere numarul actual de pasageri. Grindeanu este de parere ca acest aeroport ar trebui sa ajunga in acest an la numarul de pasageri pe care il avea inainde de pandemie. El a adaugat ca in Aeroportul Otopeni sunt lucruri care trebuie imbunatatite.Intrebat daca ii place cum arata Aeroportul Otopeni, Sorin Grindeanu a raspuns, duminica, la ... citeste toata stirea