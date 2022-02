Ministrul Transporturilor vrea ca situatiile din contracte in care apar revendicari sa fie cercetate de autoritati competente

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intentioneaza sa emita un Ordin prin care toate situatiile din contracte in care apar revendicari sa se constituie in dosare care sa fie trimise spre cercetare autoritatilor competente, informeaza Agerpres.Potrivit ministrului, multe dintre aceste claim-uri (n.r. revendicari in justitie sau litigii comerciale privind despagubiri), a caror valoare a ajuns la un miliard de euro, apar dupa ce fosti angajati ai CNAIR sau ai Ministerului Transporturilor ... citeste toata stirea