Ministrul Turismului anunta ca se cauta solutii pentru plajele prea largi de la Mamaia

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca, dupa toate prognozele, nu isi va petrece in acest an concediul nicaieri, dar ar vrea sa mearga pe litoral pentru a se interesa de starea plajelor, informeaza news.ro.Cadariu a anuntat ca, impreuna cu Ministerul Mediului, se cauta solutii pentru plajele prea largi, care au facut turistii sa renunte la rezervari.Intrebat la emisiunea Insider politic, duminica, la Prima TV, unde va merge in concediul din aceasta vara, Daniel Cadariu, ministrul ... citeste toata stirea