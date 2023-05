Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a efectuat in aceasta saptamana platile aferente trusourilor pentru nou- nascuti pentru un numar total de aproximativ 10.000 beneficiari cupluri mama - copil din toata tara, sumele urmand a fi virate pe cardurile beneficiarilor in cursul zilelor viitoare, conform unui comunicat recent de pe site-ul institutiei.Ajutorul este finantat prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate si are un buget total de 12 milioane euro."Prin ... citeste toata stirea