MIPE:Masura privind granturile pentru investitii - implementata pana la finalul lunii iunie

Implementarea Actiunii 4.1.1 (fosta masura 3) prin care vor fi alocate granturi pentru investitii companiilor din tara noastra trebuie facuta pana la finalul primului semestru al anului curent, a declarat, ieri, Dan Vilceanu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene."Ce avem in pregatire in momentul de fata si cred ca a si iesit din dezbatere publica este ghidul privind masura 4.1.1 (fosta masura 3). Nu vrem sa tinem foarte mult lucrurile pe loc. In perioada urmatoare va fi publicat ... citeste toata stirea