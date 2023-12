Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat ca Federatia Rusa foloseste in razboiul cu Ucraina, nu are resurse pentru o agresiune militara, cat si instrumentele unui razboi hibrid si anume "dezinformare, atacuri cibernetice, folosirea de cozi de topor care incearca sa slabeasca increderea noastra in drumul occidental", informeaza news.ro.El a adaugat ca trebuie sa fim rezilienti cu totii, dar "trebuie sa fim vigilenti sa putem discerne intre ceea ce e o critica de multe ori ... citeste toata stirea