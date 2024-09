Mircea Geoana: "In calitate de presedinte voi urmari calendarul asumat de Guvern pentru indexarea pensiilor"

Mircea Geoana, candidat la alegerile prezidentiale, a afirmat vineri ca, in calitate de sef al statului, va urmari in mod special implementarea calendarului asumat de Guvern pentru indexarea pensiilor persoanelor cu dizabilitati, care provin din minerit, industria nucleara, industria siderurgica, pensionari de la CFR si pentru corectarea tuturor problemelor aparute in procesul de recalculare, informeaza Agerpres."Legea pensiilor a fost una dintre cele mai asteptate de romani, pentru ca ... citește toată știrea