MIRCEA GEOANA:"NATO va trimite saptamana viitoare o aeronava din flota Airborne Warning and Control System in Romania"

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris vineri pe Facebook ca Alianta va trimite, saptamana viitoare o capabilitate strategica in Romania - o aeronava din flota Airborne Warning and Control System (AWACS), un "ochi atotvazator din cer care va furniza Romaniei, prin NATO, informatii critice, in timp real, despre orice miscare tactica si operationala si care va sprijini sistemul Aliantei de alerta rapida. Cerul si teritoriul Romaniei sunt in deplina in siguranta!, spune Geoana, ... citeste toata stirea