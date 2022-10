Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO: Centrul de greutate strategic al Europei se muta catre est si nu trebuie sa ratam oportunitatea

a(Trade Mark)"Am vazut cu totii ca lumea se poate schimba intr-o dupa-amiaza. Am vazut ca resursele nu au polita de asigurare. Ca materiile prime fac politica. Am vazut ca migratia economica si globalizarea au cate doua taisuri."Razboiul din Ucraina pune la indoiala lumea pe care Europa a cladit-o in ultimii treizeci de ani. Invazia brutala a Rusiei, "nedreapta, neprovocata si ilegala", a schimbat Europa, spune Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO."Lumea se reconfigureaza, ... citeste toata stirea