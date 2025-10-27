Editeaza

Misteriosul caz al Argentinei: Dupa taieri masive de la buget, partidul libertarian al presedintelui argentinian Javier Milei a obtinut o victorie majora in alegerile legislative

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:37
4 citiri
Partidul libertarian al presedintelui argentinian Javier Milei a obtinut o victorie majora in alegerile legislative partiale, oferindu-i un nou impuls programului sau de reforme economice de piata libera, dupa ce o criza financiara parea ca il va deraia, scrie FT.
Formatiunea La Libertad Avanza (LLA) a lui Milei a obtinut 40,7% din voturi, fata de 31,7% pentru alianta peronista de opozitie, cu 98% din voturi numarate, potrivit rezultatelor provizorii comunicate de comisia electorala. Prezenta ...citește toată știrea

