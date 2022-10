Modernizare cu bucluc: Patru incidente in mai putin de doua luni de la redeschiderea Pasajului Unirii

a(Trade Mark)Pasajul Unirii s-a vrut a fi construit in timp record la finalul anilor '80 a(Trade Mark)Nu dispune de stingatoare de incendiu sau de sisteme SOS a(Trade Mark)Modernizarea nu a vizat cresterea sigurantei decat prin sisteme de ventilatie si iluminare a(Trade Mark)Ce s-ar fi intamplat daca lua foc o masina electrica?Cinci autovehicule - trei autocare si doua camioane - au ramas blocate sau au lovit poarta gabaritica de la intrarea in pasaj, iar ieri o masina a ars in tunel in ... citeste toata stirea