Modificari legislative pentru implementarea proiectelor din infrastructura

Legislatia achizitiilor si procedurile de eliberare a avizelor vor fi modificate in perioada urmatoare pentru a facilita dezvoltarea infrastructurii si realizarea proiectelor din acest domeniu, a afirmat, ieri, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor si Infrastructurii. Modificarile legislative in privinta contractelor de infrastructura vor fi impartite in trei mari capitole: licitatie, implementare, avizare.Legat de faza de licitatie, Ministerul Transporturilor doreste ... citeste toata stirea