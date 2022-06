MODIFICARI LEGISLATIVE PENTRU MARIREA NUMARULUI DE PROSUMATORICondominiile vor fi eligibile pentru montarea panourilor solare

Fondurile alocate in domeniul energiei atat din Planul National de Redresare si Rezilienta, cat si de la bugetul de stat vor permite ca o mare parte dintre cetateni sa se transforme din consumatori in prosumatori. Una dintre modalitatile prin care pot face acest lucru este dotarea locuintelor cu panouri solare. Din pacate, implementarea pe scara larga a actualului program privind panourile solare, gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, a fost blocata din cauza situatiei existenta in ... citeste toata stirea