Monitorul Oficial se protejeaza IT impotriva dezastrelor

Regia Autonoma Monitorul Oficial a atribuit asocierii formata din Innodata Solutions (lider) si Connections Consult un contract pentru furnizarea unei infrastructuri IT de tip data center si recuperare in caz de dezastru. Cu o durata de 180 de zile, contractul a fost semnat pentru 1,27 milioane de euro, fara TVA, de la un estimat de 1,44 milioane de euro."Contractul are ca obiect achizitionarea, instalarea, punerea in functiune si lansarea in folosire a unei infrastructuri hardware INFRAHA, ... citeste toata stirea