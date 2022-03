Motiune simpla impotriva ministrului Justitiei

Deputatii USR au depus, ieri, o motiune simpla impotriva lui Catalin Predoiu, ministrul Justitiei. Intitulata "Din nou cu tancul peste Justitie", motiunea simpla trece in revista nerealizarile lui Catalin Predoiu in fruntea Ministerului Justitiei si se axeaza in principal pe legea desfiintarii Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), care a trecut recent de votul Parlamentului, dar care a fost contestata, inainte de promulgare, de catre deputatii si senatorii USR la Curtea ... citeste toata stirea