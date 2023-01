Motiune simpla pentru plagiatul lui Lucian Bode

USR va initia o noua motiune simpla impotriva ministrului de interne, Lucian Bode, in contextul generat de plagiatul facut de acesta in propria lucrare de doctorat, a declarat, ieri, deputatul Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al formatiunii politice de opozitie, motiunea urmand a fi depusa, dezbatuta si votata in sesiunea parlamentara care va incepe in luna februarie, in cazul in care cel vizat nu va fi demis sau nu va demisiona din functie."Daca domnul Bode va ramane in functie si domnul ... citeste toata stirea