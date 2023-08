In contextul cresterii preturilor, din ultima perioada, la carburanti soferii au la indemana o aplicatie prin care pot afla care este cel mai bun pret, la benzina sau motorina, din zona in care se afla.Astfel, consumatorii pot utiliza aplicatia Monitorul Preturilor pentru Carburanti pentru a afla care sunt preturile practicate de benzinarii.Aplicatia Monitorul Preturilor a fost lansata in anul 2016 pentru Bucuresti si Ilfov, iar in anul 2019 a fost extinsa la nivel national.Monitorul ... citeste toata stirea