MTI:Nu sunt probleme in ceea ce priveste platile pe care le face NAVROM in baza contractului

Sumele prevazute in contractul cu Navrom Delta sunt achitate, iar Ministerul Transporturilor nu plateste sume care exced contractului, potrivit purtatorului de cuvant al MTI, Alin Serbanescu, informeaza Agerpres."Nu sunt probleme in ceea ce priveste platile pe care le facem in baza contractului. Sumele prevazute in contract sunt achitate. Dar nu platim sume care exced contractului. Ca atare problema este a Navrom care nu respecta contractul", a explicat Serbanescu.Societatea privata care ... citeste toata stirea