Muncitorii fug sarind gardul din cea mai mare fabrica de telefoane iPhone din lume

Exod in masa la fabrica de iPhone-uri din Zhengzhou, oras din centrul Chinei: muncitorii incearca sa scape astfel de lockdown.La uzina Foxconn din Zhengzhou, aflata in provincia centrala chineza Henan, muncitori sarit gardul, pentru a evita carantina Covid, dupa ce autoritatile din Zhengzhou au ordonat blocarea complexului fabricii.Noi cazuri de Covid au fost constatate in campusul Foxconn, la cea mai mare fabrica de iPhone din lume. Ele au determinat inchiderea magazinelor si hotelurilor din ... citeste toata stirea