Narcis Ranghiuc, fondatorul Grain Bags, calca pedala extinderii in Europa cu sistemul silobag pentru depozitarea cerealelor

Narcis Ranghiuc, fost angajat al grupului american Cargill, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din Romania, care a pornit in 2015 Grain Bags alaturi de sotia sa, cu silobaguri, o solutie noua de depozitare a cerealelor si furajelor, vrea sa se extinda mai mult pe pietele din Europa in acest an.Vrem sa intram si pe alte piete din Europa, ci nu sa vindem doar in Romania", a spusNarcis Ranghiuc in cadrul unei conferinte de presa. Pana anul trecut, silobagurile erau vandutein Romania, ... citeste toata stirea