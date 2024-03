Nasui: "USR a redepus proiectul privind registrul securistilor si descendentii lor ajunsi in functii cheie in stat"

Deputatul USR Claudiu Nasui a redepus, in Parlament, a patra oara, proiectul de lege privind deconspirarea rudelor lucratorilor fostei Securitati care ocupa demnitati sau functii publice, prin crearea si publicarea, pe pagina de internet a CNSAS, a unui registru al lucratorilor fostei Securitati si al rudelor lor din politica, relateaza agerpres.Conform sursei, "Redepun proiectul privind registrul securistilor si descendentii lor ajunsi in functii cheie in stat, pentru ca o astfel de lege ar ... citește toată știrea