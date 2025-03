Nationala a inceput cu stangul seria de meciuri pentru calificarea la CM 2026 dupa ce a pierdut cu 0-1 in fata Bosniei

Partida Romania - Bosnia s-a terminat cu scorul de 0-1, vineri seara. Desi au avut mai multe ocazii in repriza a doua, tricolorii nu au reusit sa inscrie, iar meciul s-a terminat cu scorul stabilit in minutul 14.Bosnia a avut mai multe momente bune in prima repriza in prima repriza, iar mijlocasul Armin Gigovic a deschis scorul in minutul 14, din pasa lui Sead Kolasinac.Tricolorii au avut mai multe ocazii, insa niciuna nu a adus golul in prima repriza, iar scorul a fost 0-1.In a doua repriza, ... citește toată știrea