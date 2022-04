NATO: Ucraina cere "arme, arme, arme"

a-s Ucraina spune ca are nevoie urgenta de mai multe arme de la aliatii sai occidentali pentru a se apara de Rusia. "Agenda mea este foarte simpla. Are doar trei puncte pe ea: arme, arme si arme", a spus ministrul de externe al Ucrainei Dmytro Kuleba inaintea unei intalniri cu ministrii de externe ai NATO.a-s Kremlinul avertizeaza: furnizarea de arme Ucrainei va afecta negocierile de pace. "Alimentarea Ucrainei cu diverse tipuri de arme nu contribuie la succesul negocierilor ... citeste toata stirea