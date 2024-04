Neconcordanta intre deficitul bugetar prezentat de Guvern si cel raportat de Comisia Europeana

Tara noastra a inregistrat la finalul anului trecut un deficit bugetar de 6,3% din Produsul Intern Brut, conform ultimului raport consolidat publicat ieri de DG Ecfin, din cadrul Comisiei Europene. In conditiile in care la finalul lunii ianuarie 2024, guvernul Ciolacu a raportat prin Ministerul Finantelor ca deficitul inregistrat la 31 decembrie 2023 se ridica la 5,68% din PIB, avem practic o corectie din partea Comisiei Europene care ne arata o pierdere bugetara mai mare cu 0,62%, ceea ce in ... citește toată știrea